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Çarpıcı iddia! Davutoğlu'ndan 6 kişilik grupla 6 saatlik gizemli toplantı

Yeni parti iddiaları ile gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta 6 kişilik bir grupla yemekli toplantı gerçekleştirdiği ve yeni bir oluşum için nabız yokladığı iddia edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:17
Çarpıcı iddia! Davutoğlu'ndan 6 kişilik grupla 6 saatlik gizemli toplantı

Geçtiğimiz hafta internette açılan web sitesi üzerinden yeni parti iddiaları ile gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sprekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

"Davutoğlu'ndan 6 kişilik grupla gizemli toplantı" iddiası

Habertürk yazarı Nagehan Alçı "Ahmet Davutoğlu ve geçen haftaki yemek" başlıklı bugünkü köşe yazısında sağlam bir kaynaktan aldığını söylediği bir iddiayı paylaştı. İddiaya göre Davutoğlu geçtiğimiz hafta 6 kişilik ‘muhafazakar’ bir grupla yemekli toplantı gerçekleştirdi.

"Gül treni kaçırdı"

Alçı, Davutoğlu’nun kırgın ve kızgın olduğunu ancak Abdullah Gül’den uzak durduğunu ve gizemli toplantıda Gül hakkında "24 Haziran'da aday olmayarak treni kaçırdığını" söylediğini ileri sürdü.

İşte Alçı’nın yazısından o bölüm;

"Yeni bir sağ parti ya da iki yeni sağ parti kurulacağı ile ilgili her gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Ben geçen hafta yaptığım araştırmalar sonucu “yenibirparti.org” adlı internet sitesinin Ahmet Davutoğlu ya da Abdullah Gül’ün ilgi ve bilgisi dahilinde olmadığı sonucuna ulaşmıştım.

Birileri ortalığı karıştırmaya ya da trollemeye çalışıyor olabilir. Ancak ortada yeni bir oluşum için istek ve hazırlık olmadığını söylemek imkansız. İstek de var, hazırlık da.

Geçen yazıda da belirttiğim gibi Gül ve Davutoğlu birlikte hareket etmiyorlar ve ayrıca ileride edecek gibi de görünmüyorlar. Aralarında ciddi farklılıklar var.

Çok sağlam bir kaynaktan duyduğuma göre geçen hafta Ahmet Davutoğlu muhafazakar iş çevrelerinden 6 kişilik küçük bir grupla yemekli bir toplantı yapmış. Toplantı akşam 8’de başlamış, gece 2’ye kadar sürmüş.

Yemekten genel izlenim, Davutoğlu’nun kırgın ve kızgın olduğu yönünde. Yeni bir yola çıkmak için nabız yokluyor. Ancak bu kırgınlık ve kızgınlık Davutoğlu’nu Abdullah Gül’e yakınlaştırmamış.

O toplantıda Davutoğlu, Gül’ün 24 Haziran sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için treni kaçırdığını söylemiş. Gül’ün 2018 seçimleri öncesi çekingen tavrını eleştirmiş.

Bana gelen bilgi,  toplantıya katılanların genel kanaatlerinin, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile birlikte hareket etme eğiliminde olduğu yönünde. Ancak yeni bir parti kurulacağı ile ilgili herhangi bir şey konuşulmamış.

Bir arayış var ama henüz somutlaşmış bir şey yok. Hesaplar öncelikle 31 Mart sonuçları üzerine yapılıyor. AK Parti oylarında düşme eğilimi olursa hız artacak. Yine de kısa vadede ortaya çıkacaklarını sanmıyorum. Henüz ne net bir kadro ne şekillenmiş bir parti kimliği var."

(...)

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:18
  1. Nagehan Alçı
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
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  7. siyaset haberleri
  8. Nagehan Alçı yazıları
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  10. yemek
  11. gizli toplantı

YORUM YAZ

  • FetöfighterFetöfighter31 dk önce
    Al birini vur öbürüne. Gül apaçık bir FETTUŞI, Davutoğlu başımıza bu AB ile mülteci anlaşmasını belâ eden kişi. Bu anlaşmayı yapmasaydık, bugün AB batmıştı ve ABD avrupayı yağmalayıp, bizimle bu kadar uğraşamayacaktı.Çok sağolsun Davut'un oğlu, büyük bir başarı elde etmiş, diğer fetöcüler gibi.....Inşallah ikiside defolup giderler bu ülkeden
  • bekirbekir41 dk önce
    Bu boş şeylerle uğraşmasın davutoğlu....Şunu hiç bir zaman unutmasın bu toplumda onun bir karşılğı yok saygınlığını kaybeder aynı asrın döneklerindena.şener gibi olur.
  • ayşe gülayşe gül43 dk önce
    ya hu bu yerel seçim de oylar düşse de bir gösterge değil ki.. siz genel seçim sonuçlarına bakın. düşse de oylar bir sonrakigenel seçim de yine eski haline döner oylar.

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