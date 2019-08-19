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Davutoğlu ve Gül'ün kayyım açıklamalarına sert tepki: Bir kere risk almadılar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kayyım açıklamalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tepki gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:28
Davutoğlu ve Gül'ün kayyım açıklamalarına sert tepki: Bir kere risk almadılar

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyum atanması sonrası kararı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank isim vermeden tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınmıştı. Bu karar sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde’ görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" derken eski başbakan Ahmet Davutoğlu da işlemin ‘demokratik sistemin ruhuna aykırı‘ olduğuna dikkat çekmişti.

"Şirin gözükmek adına destek mesajı veriyorlar"

Gül ve Davutoğlu'nun bu tutumunu eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar" diyerek eleştirdi. Bakan Varank, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil’e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:28
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Mustafa Varank
  5. Abdullah Gül
  6. Ahmet Davutoğlu

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