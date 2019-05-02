"Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ayrı parti kuracak" diyen Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün tercihini açıkladı

Gazeteci yazar Fehmi Koru, yeni parti iddialarına ilişkin, Ahmet Davutoğlu’nun bir parti kurmak istediğini ve bunun belli olduğunu ifade etti.

Ali Babacan çıkışı: Bir parti olarak ortaya...

İki ayrı partinin gündemde olduğunu söyleyen Koru, Ali Babacan’ın da ayrı bir parti kuracağını kaydetti.

"O isimler, ya bir arada, ya da ayrı ayrı, bir oluşum için kolları sıvamış durumdalar. Birincisi, Ahmet Davutoğlu. Manifestosunu zaten yayınladı. O manifestoya baktığınız zaman zaten ismi geçen diğer kişilerin katkısı olmadığını görüyorsunuz orada. O, Ahmet Davutoğlu’nun kendisinin kaleminden çıkmış, kendi fikirleriyle oluşmuş olan bir manifesto. O, farklı bir manifesto. Yani, bu günkü AK Parti… Kuruluşunda zaten yoktu Davutoğlu. AK Parti üzerinde eleştirilerden oluşan bir manifesto o. Yani zannediyorum Davutoğlu, onun üzerinden bir partiye doğru gidecektir, eğer gitme kararı verirlerse. Diğerleri de, herhalde bu çalışmalarını bir süre sonra bir partiye doğru dönüştürebilirler; ama onların, ben, daha farklı davranacaklarını, yani yaşanmışlıktan ders çıkararak, biraz geçmişteki hatalarını da bu arada telâfi ederek, yeni bir parti oluşumu, eğer son verecekleri kararsa, ona uygun bir parti olarak ortaya çıkacaklarını zannediyorum."

"Abdullah Gül, Babacan'ın yanında yer alır"

TV5 sunucusu Mustafa Yılmaz "Bütün bu dediklerinizden şunu anladım: Bir uzlaşma sağlanamadı, Sayın Davutoğlu, ayrı bir hareket olarak devam edecek, partileşecek. Ali Babacan da ayrı bir parti olarak devam edecek. Abdullah Bey de o bilgisi, birikimi, tecrübesiyle Ali Babacan’ı destekleyen, birikimini aktaran bir isim olarak yer alacak orada” değerlendirmesinde bulundu.

Fehmi Koru, bu değerlendirmeye, "Doğru anlamış durumdasınız da ben, bunun zaten böyle bilindiğini zannediyorum. Yani (Davutoğlu ile Gül’ün) beraber olduklarını ihsas edecek herhangi bir şey olmadığını ben görüyorum" şeklinde karşılık verdi.