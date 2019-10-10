Ahmet Davutoğlu sert sözler: En büyük pay onlara ait AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Platformu'nun etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Davutoğlu, İstanbul Platformu'nun etkinliğinde katılımcılara hitap etti. MedyaScope'ta yer alan habere göre başbakanlığı bıraktığı süreci anlatan Davutoğlu, "Başbakanlığı bıraktığım süreçte en büyük pay Pelikan çetesi'ne ait" ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu, “Bunlar bir dosya yayınlıyorlar, altında kimsenin imzası yok ama kim oldukları belli, kimlerin dolaşıma soktuğu belli” dedi.

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