Davutoğlu, Kouchner ile AB ve terörü görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün sabah saatlerinde Dışişleri Konutu’nda Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Davutoğlu, ikili ilişkiler, Avrupa Birliği, NATO ve bölgesel-küresel ilişkiler konusunda görüş alışverişi yaptıklarını söyledi.



TERÖR KONUSU GÜNDEME GELDİ



İlişkilerin her düzeyde iyi seyrettiğini ifade eden Davutoğlu, siyasi istişareleri arttıracaklarını belirterek terörün tüm ülkeler için bir tehdit olduğu konusunda Fransız Bakan ile de mutabık kaldıklarını ifade etti. Davutoğlu, MİT müsteşarının Paris’e ziyaretinde işbirliği anlayışını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



NATO VE AB KONUSUNDA MUTABAKAT



Davutoğlu, görüşmede NATO konusunda yapılan çalışmalar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik diyaloğun güçlendirilmesini de ele aldıklarını ve başta enerji alanında Avrupa Birliği bağlamında her iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğünü gördüklerini kaydetti. Ortadoğu’da Fransa ile Türkiye’nin fikirlerinin örtüştüğünü ifade eden Davutoğlu, İran nükleer programı, Balkanlar, Afganistan’daki gelişmeler, özellikle Afrika’da ortak projeler geliştirmenin faydalı olacağında mutabık kaldıklarını söyledi.



KIBRIS AB KONUSUNDA ENGEL DEĞİL



Kıbrıs sorununun siyasi engel olarak çıkarıldığını da söyleyen Davutoğlu, “Hiçbir ülkeye çıkarılmayan siyasi engeller çıkarıldı. Bu konuda 2006’da alınan kararlar çerçevesinde fasıllar üzerindeki blokaj kalktığında emin olunuz Türkiye bir iki yıl içinde bütün fasıllarda ilerleme sağlar, tüm fasılları kapatma düzeyine gelir” diye konuştu. Kouchner ise, Kıbrıs mevzuunda proaktif olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.



“TERÖRİSTLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”



Fransız Bakan Kouchner, Davutoğlu ile her konuda hem fikir olduğunu belirterek Türkiye ile Fransa’nın iyi anlaşmadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Kouchner terör ve diğer sorunlarla ilgili, “Bu mücadeleyi destekliyoruz. Gerçekten teröristlerin şunu bilmesi gerekir ki, bizi hiçbir şekilde ürkütmüyorlar, korkutmuyorlar. Onlara kesinlikle izin vermeye niyetimiz yok. AB konusunda Türkiye’ye yardımcı olmaya hazırız. Açılabilecek olan üç fasıl var. Bunlar, Avrupa Birliği’ni Türkiye’ye, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne yaklaştıracaktır” dedi.



FRANSIZ BAKANA MAVİ MARMARA SORUSU



Bir gazetecinin Fransız Bakana Mavi Marmara konusunda çekimser oy verdiklerini hatırlatıp bunu vicdanen nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusuna ise Kouchner şöyle cevap verdi: “Mavi Marmara olayı acı bir olay. Tüm Avrupa ülkeleri ‘çekimser’ oy verme konusunda karar aldı. Avrupa ülkeleri bazen tek bir karar alır. Ama bu konuyu küçümseme anlamına gelmez.” Kouchner Filistin konusunda çabalarının sürdüğünü iddia ederek, “En azından şunu biliyorum ki, Türkiye Dışişleri Bakanı da bunu gayet iyi biliyor. En kısa zamanda Filistin Devleti’nin kurulması gerekir. Gerçekten en kısa zamanda” dedi.