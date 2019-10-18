Ahmet Davutoğlu harekete geçti! O ilde toplandılar Yeni parti kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'da partinin ilk buluşmasını gerçekleştirecek.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, henüz resmiyete kavuşturmadığı yeni parti çalışmasının ilk buluşmasını Manisa'da gerçekleştirecek. Parti çalışmaları ekibiyle birlikte yürüten Ahmet Davutoğlu kurulacak yeni partinin ilk buluşmasını Manisa'da yapacağı öğrenildi. Manisa'da bir araya geldiler Eski başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün Manisa’da şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlikte dua eden mezarlara gül bırakan Davutoğlu'na yakın ekibinden Selçuk Özdağ ve eski Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti. Partiyi henüz resmiyete kavuşturmayan Ahmet Davutoğlu ve ekibi bugün Manisa’da yeni parti kurulması beklenen partinin ilk buluşmasını yapacaklar.

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