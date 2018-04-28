Nagehan Alçı'dan Ahmet Davutoğlu'na övgü dolu sözler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında AK Parti dışında herhangi bir siyasi faaliyette bulunmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamıştı.



Davutoğlu'nun bu hareketi Habertürk yazarı Nagehan Alçı tarafından takdirle karşılandı.



Ahmet Davutoğlu'nu zaman zaman kendisinin de eleştirdiğini fakat Davutoğlu'nun hiç bir zaman Erdoğan'a karşı bir komplonun içinde olduğuna inanmadığını söyleyen Nagehan Alçı, 'Davutoğlu son açıklamasıyla Recep Tayyip Erdoğan ve partisine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Başka arayışlar içinde olmadığını ve kendini sevenlerin Erdoğan'ı desteklemesi gerektiğini belirtti' ifadelerini kullandı.



İşte Nagehan Alçı'nın yazısındaki o bölüm;



ESKİ Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun çıkıp Abdullah Gül ile buluşmaları üzerinden yapılan spekülasyonlara yönelik çok net bir açıklama yapması, son günlerin puslu havasında takdire şayan bir davranış. Sayın Davutoğlu'nu tebrik ediyorum.



Esasen Davutoğlu her daim açık ve samimi bir siyasetçi oldu. Bence hiçbir zaman sinsi planların ve projelerin içinde yer almadı. Zaman zaman ben de Başbakanlığı esnasında kendisini eleştirdim ama hiçbir zaman Erdoğan'a karşı bir komplonun içinde olduğuna inanmadım. Davutoğlu son açıklamasıyla Recep Tayyip Erdoğan ve partisine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Başka arayışlar içinde olmadığını ve kendini sevenlerin Erdoğan'ı desteklemesi gerektiğini belirtti.



Bu anlamda hükümete yakın medyanın bir kısmı, Davutoğlu'na çok büyük haksızlık etti. Birçok gerçek dışı ithamın hedefi haline getirdi Ahmet Bey'i. Bu konuda bence bir özeleştiri verilmesi gerekir. Ama yine de kin tutmadı, intikamcı olmadı Davutoğlu. Ben bu erdemli tavrının tarihe not düşülmesi gerektiğine inanıyorum.