Davutoğlu, Abdullah Gül'le görüşme gerekçesini açıkladı

Ahmet Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu. Toplantıda Abdullah Gül'e görüşmesine değinen Davutoğlu, '3 hususun net bir şekilde bilinmesini isterim. Sayın Abdullah Gül'ün daveti üzerine birçok spekülasyon üretildi. Birlikte çalıştığım Cumhurbaşkanları ve başbakanlar benimle görüşme davetinde bulunduğundan bunu yerine getiririm. Bununla ilgili spekülasyonlara da prim vermem.' dedi.