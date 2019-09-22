Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü dikti! Trabzon’da il başkanlığı teklifleri yapıldı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun illerde örgütlenme çalışmalarına başladığı ve kurucu İl başkanlıkları için her ilde 3-5 isme teklif götürdüğü öğrenildi.

İhraç istemiyle disipline sevk edildiği AK Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmaları hızlanıyor.

Trabzon’da teklifleri Selçuk Özdağ yapıyor

YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın, partileşme çalışmaları kapsamında Trabzon’da bir dizi görüşmeler yaptığı,aralarında eski AK Partili yönelticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Özdağ: 50 kritik isimle görüşme yaptım

Selçuk Özdağ ise, Trabzon’da gruplar halinde bölgede tanınan yaklaşık 50 isimle görüşme gerçekleştirdiğini, yoğun olarak Araklı, Maçka, Akçaabat’tan olmak üzere her partiden isimlerle değerlendirme de bulunduklarını ifade etti.