0553 313 94 23

Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü dikti! Trabzon’da il başkanlığı teklifleri yapıldı

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun illerde örgütlenme çalışmalarına başladığı ve kurucu İl başkanlıkları için her ilde 3-5 isme teklif götürdüğü öğrenildi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:45
Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü dikti! Trabzon’da il başkanlığı teklifleri yapıldı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun illerde örgütlenme çalışmalarına başladığı ve kurucu İl başkanlıkları için her ilde 3-5 isme teklif götürdüğü öğrenildi.

İhraç istemiyle disipline sevk edildiği AK Parti’den geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmaları hızlanıyor.

Trabzon’da teklifleri Selçuk Özdağ yapıyor

YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın, partileşme çalışmaları kapsamında Trabzon’da bir dizi görüşmeler yaptığı,aralarında eski AK Partili yönelticilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Özdağ: 50 kritik isimle görüşme yaptım

Selçuk Özdağ ise, Trabzon’da gruplar halinde bölgede tanınan yaklaşık 50 isimle görüşme gerçekleştirdiğini,  yoğun olarak Araklı, Maçka, Akçaabat’tan olmak üzere her partiden isimlerle değerlendirme de bulunduklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:45
  1. Trabzon
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. AK Parti
  4. Selçuk Özdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    1. Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    2. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    3. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    4. 'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara..
    5. Liseliler 'Seydi' ile üretime katkıda..
    6. 'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus..
    7. Antalya'nın dünyaca ünlü pilajındaki..
    8. Ukrayna'da 'Türk rüzgarı' enerjisi
    9. THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş..
    10. ALES sınavı tamamlandı
    11. Fenerbahçe'den Rodrigues'in..
    12. Aşı gribe bağlı ölümlere karşı..
    13. ABD'den kritik adım! Devreye soktular
    14. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    15. Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a..
    16. 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler..
    17. Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine..
    18. Konya'da oturan 57 yaşındaki vefakar..
    19. Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü..
    20. Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan..
    21. 'Aramco saldırısında İran'a yönelik..
    22. Nehir üzerinde inşa edilen platformdan..
    23. Türk otomotiv firmaları Automechanika..
    24. Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
    25. Çeltik üreticilerinin ilkel..
    26. Foyası ortaya çıkan İmamoğlu, torpil..
    27. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını..
    28. İYİ Parti'den CHP'ye rest!
    29. Afganistan'da patlama! Ölü ve..
    30. Kandıra Gıda İhtisas OSB faaliyete..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı