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Davutoğlu partiyi ne zaman kuruyor? Açıklama geldi

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakın çevresi, parti tüzüğü çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar neticesinde Davutoğlu'nun açıklama yapacağı tarihi ve ili açıkladı. Aynı zamanda kaynaklar, partinin kriterlerini de açıkladı.

29 Eylül 2019 Pazar 10:39
Davutoğlu partiyi ne zaman kuruyor? Açıklama geldi

AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk saha konuşmasını 18 Ekim’de Manisa’da yapacak. Davutoğlu’nun Manisa’da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapabileceği ifade edildi.

Çalışmalarda sona gelindi

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Davutoğlu'na yakın kaynak, parti çalışmalarına ilişkin, "Son aşamadayız. Şekillenme devam ediyor. Biz çıkışımızı yapacağız en kısa zamanda. Program, Tüzük bitme aşamasında" dedi.

"Tüzük yalnız Türkiye değil, gelişmiş ülkelerin partilerin tüzükleri dahi inceleniyor." diyen Ahmet Davutoğlu'na yakın kaynak, "İyi bir ekip yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

İki ayrı ofiste çalışmalar sürüyor

Davutoğlu çalışmalarını iki ayrı ofiste yürütüyor. Çarşamba, perşembe, cuma günleri Ankara’da Beysukent’teki ofiste; cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri de İstanbul’da Levent’teki ofisinde çalışıyor.

Hem Ankara hem İstanbul’daki ofislerin çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Partinin kuruluş takvimine ilişkin de, “Kısa zamanda sonuçlanır” ifadesini kullanan Davutoğlu’na yakın kaynak, “Biz tabanda da teşkilatlandık. Tüm illerde çekirdek kadrolar oluşturuluyor. İnce eleyip sık dokunarak bu kadrolar oluşturuluyor. Güçlü bir teşkilatlanma çalışması var” dedi.

Kriterleri açıkladı

Davutoğlu’na yakın kaynak teşkilatları oluştururken dikkat ettikleri kriterleri de şöyle anlattı:

Şimdiye kadar şaibeye bulaşmamış, dürüst, istikameti düzgün, geçmişte siyaset yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir, çevresinde sevilen, sayılan, saygınlığı olan, ismi herhangi bir yerde şaibeye bulaşmamış, istikameti düzgün insanlarla yürümeye çalışıyoruz.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 10:39
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YORUM YAZ

  • FilozofFilozof21 dk önce
    Babacan'ın sesi, Gül'ün sinsi oyununun perde gerisinde oğluna Veliahtlık projesi yatıyor. Babacan'ı kalkan olarak kullanıyor. Kobay da diyebiliriz. Fethullahçılar da figüran olarak... Aslında Gül, Babacan'ı zerre kadar sevmez, ancak projesi gereği sevmek zorunda. Babacan'ın %0.1 oy alacağını bal gibi biliyor. Biliyor da ozaman neden parti kuruyor denebilir. Maksat ne kadar oy alması değil, maksat ortamı oğluna hazırlamak. İster %0.1 alsın, ister %3 alsın. Babacan kobay dedim ya. İlerde oğlunu partinin başına geçirmek. Milleti düşünen yok, herkes kendi ailesinin çıkarını düşünüyor. Millet, Gül'ün bu sinsi oyununu yer mi yemez mi seçimde göreceğiz. %0.1 oy alırsa yememiş demektir. Kurduğu sinsi tuzak da, çökmüş olur. Sinsi tuzağı kendi başında patlamış demektir. Tabela partisine dönüşür.
  • Tata TongaTata Tonga42 dk önce
    falan filan falan filan falan filan falan filan... 50 altmış sayfa sürer bu falanlar filanlar... fiili şeffaflık var mı?fiili fırsat eşitliği var mı?
  • MustafaMustafa45 dk önce
    “Bunlardan bir bk olmaz”Bu nasıl bir ifade müslümanın üslubu böyle mi olur
  • İbrahim İbrahim 47 dk önce
    Ben akiti sürekli takip eden biriyim ama bu Davutoğlunusürekli ön pılana çıkarmanız hiç hoşüma gitmiyor Ali babacanıdaaptula gülüde bünlar döneklerdır lütfen bunları üst sıralar yazmayın bunlar yazılmaya değmez pisliklerdır yoksa artık akiti asla okumam
  • KafkasKafkas49 dk önce
    "seçilmişlerin" başkanı piyasaya çıkmak için herhalde İstanbul depremini bekliyor. Hükümeti en zor durumundayken ele geçirmeyi planlıyor. İncelediği tüzük de israilin tüzüğüdür herhalde. Ya koca Türkiye'de adam mı kalmadı da böyle tipler tekrar tekrar piyasaya çıkıyor. kale almayın şunları ya. kendilerini konuşup kendileri dinlesinler.
  • isminizisminiz56 dk önce
    bu ZAT'a kimse oy vermez, hayal dünyasinda yasiyor
  • Büyüksün reis Büyüksün reis 59 dk önce
    Lan git sen tüzük ile yüzüğü karıştırıyon her tarafın lider olsa ne olur reisin gölgesi olamazsın
  • MesutMesut1 sa önce
    Suç senin değil seni başbakanlık makamına getirende
  • HalitHalit1 sa önce
    Siz ne yaparsanız yapın sizden bir b.k olmaz millete gülünç olmayın sizi bölücü hain seçmiş abd yani hainsiniz sizde nefis koltuk olmuş size zırnık oy yok benim ailemden beyler

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