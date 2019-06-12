Davutlar’da silahlı saldırı, 1 kişi yaralandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da tarlada çalışan bir kişi, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Z. isimli bir kişi Davutlar’da şeftali bahçesinde çalışırken motosikletli iki kişi yanına geldi. Silahla ateş açıp, M.Z.’yi iki bacağından da vurarak yaralayan kimliği belirsiz kişiler hızla olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırı sonucu iki bacağından da ağır şekilde yaralanan M.Z., olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuşadası Polisi silahla saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için soruşturma başlattı.Saldırıda iki ayağından da yaralanan M.Z., ise ilk ifadesinde kendisine silahla saldıran iki kişiyi tanımadığını söyledi.