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Davutlar’da 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 15’i çocuk, 8’i kadın toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

28 Nisan 2019 Pazar 05:01
Davutlar’da 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 15’i çocuk, 8’i kadın toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik botu tarafından Davutlar önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Söz konusu lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 26 Kongo, 9 Suriye, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Somali ve 1 Fildişi uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 05:01
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