Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol vefat etti
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.09 Temmuz 2019 Salı 14:39
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol (82) bir süredir tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugün öğlen saatlerinde vefat etti.
Erol Akyol’un cenazesinin yarınMuratpaşa Camii’nde kılınacak İkindi namazını müteakip olarak Antalya Andızlı Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.
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