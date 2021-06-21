Davut Arpa kimdir? Davut Arpa nereli? Davut Arpa görevi ne? Davut Arpa hayatı biyografisi özgeçmişi

Davut Arpa kimdir? Davut Arpa 1988 yılında Malatya’da doğdu. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2010 yılında mezun olan Davut Arpa, 2014 yılında da İktisat Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Davut Arpa hangi görevlerde bulundu?

2012-2017 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüten Arpa, 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Davut Arpa, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarihli Kararı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Davut Arpa, evli, 1 çocuk babasıdır.