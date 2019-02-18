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Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu yarıyıl tatilini aratmayan bir yoğunluk yaşandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde hafta sonu yarıyıl tatilini aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Toros Dağları’nın zirvesinde 2635 rakımda kurulu merkeze, dün yaklaşık 15 bini aşkın ziyaretçi akın etti.


Isparta merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Davraz’da, yarıyıl tatili sona ermesine rağmen, kayakseverler ve günübirlik ziyaretçiler merkezde yoğunluk oluşturdu. Son yağışlarla birlikte kar kalınlığının 3 metreyi aştığı merkezde hafta sonunu da fırsat bilen kayakseverler, merkeze gelerek unutulmaz anlar yaşadı.


Davraz Kayak Merkezi, kar kalitesi bakımından Türkiye’deki en iyi merkezler arasında gösteriliyor. Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında yükselen bölgede yer alan Davraz Dağı, Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, coğrafi özellikleri ve kar kalitesi bakımından hemen hemen tüm doğa sporlarının yapılmasına da imkan sağlıyor. Mekanik tesisler bakımından saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda iki adet telesiyeje sahip olan merkez, ayrıca kayakçılar için saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet teleski (T-Bar) ile 300’er metrelik 2 adet babylift ile de kayakçıların gözdesi durumunda yer alıyor. Amatör veya profesyonel tüm kayakçılara kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı ve snowboard yapma imkanı tanınan Davraz’da yaklaşık 30 kilometrelik 12 pist bulunuyor.


Merkezde kar kalınlığı alt bölgede 170 santimetre, orta bölgede 2 metre ve en üst bölgede ise 3 metreye kadar ulaştı. Davraz Kayak Merkezi’ndeki yoğunluğun sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:07
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