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Davraz, yeni sezona yeni tesislerle hazırlanıyor

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, geride bıraktığı yoğun sezonun ardından yeni kayak sezonuna yeni tesislerle hazırlanıyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:32
Davraz, yeni sezona yeni tesislerle hazırlanıyor

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, geride bıraktığı yoğun sezonun ardından yeni kayak sezonuna yeni tesislerle hazırlanıyor. Isparta Valiliği koordinesinde sürdürülen çalışmalarda günübirlikçi ziyaretçiler için sosyal tesis binası, ek telesiyej ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle kapalı spor salonu inşaatları son hızla devam ediyor. Bunların yanında yine günübirlikçi ziyaretçiler için çok sayıda kapalı kamelyalar ve mangal alanları yapıldı.


Yeni sezona hummalı bir çalışmayla hazırlanan Davraz Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu yağan yağmura rağmen beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden tesislerle ilgili bilgi aldı, çalışmaları yerinde inceledi.


Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada Davraz Dağı’nın gözde turizm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak geçtiğimiz sezonda Davraz Kayak Merkezi’nin yaklaşık 250 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.


Vali Seymenoğlu, “Şimdiden önümüzdeki sezona hazırlanan Davraz Dağı’ndaki çalışmaları yerinde incelemekteyiz. Burada birden fazla yatırımımız var. En büyüğü telesiyej yatırımımız. Önceki yıllardan devam eden bu yatırımımız da en kısa sürede devreye girecek ve kayak severlerin telesiyej bekleme süresini kat kat azaltmış olacağız. Bunun yanında BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ve İl Özel İdaremizle birlikte geliştirdiğimiz proje ile günübirlikçi, misafirlerimiz için sosyal tesis inşa ediyoruz. Bununla daha önceleri sıkıntı yaşadığımız günübirlikçi misafirlerin ağırlanması konusunda daha kaliteli hizmet sunacağız. Diğer taraftan Davraz’daki hareketliliği kış ayları dışında da yaşamak için Spor Toto Teşkilatı ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynaklarla spor salonu inşaatımıza başladık. Buradaki önceliğimiz yaz aylarında spor kulüplerini Davraz Dağı’na yönlendirebilmek ve çevre köylerimizi daha hareketli bir konuma getirebilmek” dedi.


Vali Seymenoğlu Davraz Dağı ziyareti öncesinde ise Çobanisa Köyü’nde yol üzerinde karşılaştığı çocuklarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:32
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