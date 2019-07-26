‘Davranış Bilimleri’ deyince ilk adres Üsküdar

Psikoloji, Felsefe, Sağlık, İletişim, Genetik ve Mühendislik Bilimlerinde multidisipliner bir yaklaşımla eğitim verilen üniversite bünyesinde; İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Enstitüler yer alıyor.

PSİKOLOJİDE LİDER

Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenci sayısı 20 bine koşuyor. Üsküdar Üniversitesi’nin birçok ülkeden farklı üniversiteler ile değişim programları bulunuyor. Eğitim programı Bologna süreci esas alınarak oluşturan üniversitede ulusal ve Avrupa yeterlikler çerçevesine dayanarak hazırlanan ve öğrencilerin uluslararası üniversiteler ile daha rahat hareketlilik ortamı sağlayacak olan AKTS kredi dağılım sistemi kullanılıyor. Psikolojide Türkiye’nin en fazla ERASMUS anlaşmasına sahip Üsküdar Üniversitesi’nin çok sayıda Avrupa ülkesinden üniversite ve bölümle ERASMUS anlaşması bulunuyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK BİRİMLER

Üsküdar Üniversitesi, tıp, iletişim, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri, insan ve toplum bilimleri alanında multidisipliner uzmanlık anlayışıyla beş fakülte, bir meslek yüksekokulu ve beş enstitüsünde eğitim veriyor. Üsküdar Üniversitesi, Tıp, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Adli Bilimler ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü yer alıyor.

NEDEN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ?

● Üsküdar Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerini geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyor. Üsküdar Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sultan Tarlacı ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da aralarında bulunduğu güçlü akademik kadro, öğrencilerin gelecekle ilgili vizyonlarını oluşturmalarına büyük katkı sağlıyor.

● Üsküdar Üniversitesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulama imkânlarını öğrencilerine sunuyor. Üniversitenin Bilim ve Uygulama ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi başta olmak üzere Etiler ve Feneryolu Tıp Merkezlerinde öğrenciler staj olanaklarından yararlanabiliyor.

● Toplumu geliştirmeye yönlendirecek sosyal faaliyetlere, akademi ve bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedefleyen, bilimsel kongrelere ev sahipliği yapan Üsküdar Üniversitesi, akademik yıl içinde düzenlediği 300’den fazla ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaları öğrencileri ile buluşturuyor.

● Üsküdar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Oxford Üniversitesi, UNESCO TWAS gibi uluslararası arenadaki dünyanın en saygın kurumlarında başarılı çalışmalar yürüten seçkin akademik kadrosu geleceğin donanımlı bireylerini yetiştiriyor. Tüm öğrencilere verilen “Pozitif Psikoloji” dersi ile sadece akademik başarı değil, sosyal başarı ve mutluluk bilimi de öğretiliyor. Öğrenciler düzenli olarak uygulanan “Üniversite Kültürü” dersleri kapsamında da sektörün önde gelen isimleri ile bir araya gelirken onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanıyor, “Proje Kültürü” dersleri ile de öğrenciler mezun olmadan önce proje yazmayı öğreniyor. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında hangi bölümde olursa olsun “İletişim Becerileri” dersleri zorunlu tutuluyor.

● Dünyada beyin üzerine yapılan çalışmaların bizzat içinde yer alan Üsküdar Üniversitesi, ABD Eski Başkanı Obama tarafından desteklenen “Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi” programının Türkiye Temsilciliğini yürütüyor. Bu kapsamda G 20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek yükseköğretim kurumu unvanını taşıyor

Sayılarla Üsküdar Üniversitesi

● Öğrenim kapsamı: 36 lisans, 55 ön lisans, 22 yüksek lisans ve 7 doktora programı bulunuyor.

● Toplam öğrenci sayısı: 19 bin 165

● Toplam akademisyen sayısı: 513

● Toplam idari çalışan sayısı: 253

● 2019 / 2020 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 5620

● Öğrenci kulübü sayısı: 81

● Yurt kapasitesi: 72 kişi kapasiteli Nakkaştepe Kız Öğrenci Konukevi bulunuyor.

● Mezun öğrenci sayısı: 11.718

TIP FAKÜLTESİ İLK ÖĞRENCİLERİNİ ALACAK

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini alacak. Tıp Fakültesi, son teknolojiyle tasarlanmış laboratuvar ve derslikleri ile geleceğin bilgili ve donanımlı hekimlerini yetiştirmeye hazırlanıyor. Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitenin işbirliği yaptığı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Memorial Ataşehir Hastanesi ile teoriyi pratikle birleştirerek hekimlik mesleğine en iyi şekilde hazırlanacaklar. Üsküdar TIP Öğrencileri, Tıp Fakültesi NP Yerleşkesi’nde en son teknolojiyle donatılan laboratuvarlar, derslikler, eşsiz altyapı olanakları ile geleceğe hazırlanacak.

İLETİŞİME FARKLI BAKIŞ

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yeni açılan Çizgi Film ve Animasyon bölümü de bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Bölüm, iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği çağımızda iletişim ve görsel sanatları ilgilendiren bütün iş ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan bir alan olarak önem taşıyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de söz konusu alanın bu özelliğini dikkate alarak hem iletişim sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirmeyi hem de alanda nitelikli akademik kadroların yetişmesine öncülük etmeyi misyon edinmektedir