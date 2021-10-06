David MacMillan kimdir? David MacMillan nereli? 2021 Nobel Kimya ödülü sahibi David MacMillan çalışmaları

David MacMillan, 1968 yılında İskoçya'nın Bellshill şehrinde doğdu. Lisans eğitimini Ernie Colvin ile birlikte çalıştığı Glasgow Üniversitesi'nde kimya alanında aldı. 1990 yılında Profesör yönetiminde doktora çalışmalarına başlamak için İngiltere'de bıraktığı Larry Overman at California, Irvine Üniversitesi . Bu süre zarfında, bisiklik tetrahidrofuranların stereo kontrollü oluşumuna yönelik yeni reaksiyon metodolojisinin geliştirilmesine odaklandı. MacMillan'ın lisansüstü çalışmaları, yumuşak mercan Eunicella stricta'dan izole edilen bir eunicellin diterpenoid olan 7-(-)-deasetoksialsiyonin asetatın toplam senteziyle sonuçlandı. Doktora derecesini aldı. 1996 yılında.

David MacMillan çalışmaları

Doktora derecesini aldıktan sonra MacMillan, Harvard Üniversitesi'nde Profesör David Evans ile bir pozisyonu kabul etti. Doktora sonrası çalışmaları, enantiyoselektif kataliz, özellikle Sn(II) türevi bisoksazolin komplekslerinin (Sn(II) kutusu) tasarımı ve geliştirilmesi üzerine odaklandı.

MacMillan, bağımsız araştırma kariyerine Temmuz 1998'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde kimya fakültesinin bir üyesi olarak başladı. Haziran 2000'de Caltech'te kimya bölümüne katıldı ve burada grubunun araştırma ilgi alanları enantiyoselektif kataliz için yeni yaklaşımlar üzerine yoğunlaştı. 2004 yılında Earle C. Anthony Kimya Profesörü olarak atandı. Kişisel nedenlerle, Eylül 2006'da Princeton Üniversitesi'ne taşındı.

MacMillan'ın araştırma grubu, asimetrik organokataliz alanında birçok ilerleme kaydetti ve bu yeni yöntemleri bir dizi karmaşık doğal ürünün sentezine uyguladılar. 2010 ve 2014 yılları arasında Profesör MacMillan, Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan amiral gemisi genel kimya dergisi Chemical Science dergisinin kurucu Genel Yayın Yönetmeniydi.