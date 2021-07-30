David Luiz kimdir? David Luiz nereli? David Luiz kaç yaşında? David Luiz Adana Demirspor'da mı?

Adana Demirspor transfere doymuyor. Belhanda, Balotelli, Svensson, Stambouli gibi isimleri renklerine dahil eden Adana Demirspor şimdi de, David Luiz transferi konusunda gündemde. Nico Schira, Süper Lig temsilcisinin taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Schira attığı tweette şu bilgiyi paylaştı: “Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız oyuncu David Luiz ile yıllık 4 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Adana Demirspor oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.” Peki ismi Adana Demirspor’ile anılan David Luiz kimdir? David Luiz nereli? David Luiz kaç yaşında? David Luiz nerede oynadı?

David Luiz kimdir?

David Luiz 22 Nisan 1987 tarihinde Diadema’da doğdu. Stoper ve sağ-sol bek mevkilerinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giymektedir.

David Luiz oynadığı takımlar

São Paulo FC

Futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başlayan David Luiz, 2001 yılına kadar bu takımın alt yapısında forma giymiştir.

EC Vitória

2002 yılında Vitória kulübüne transfer olmuş 2005 yılına kadar alt yapıda, 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Série B (Brezilya)da forma giymiştir.

Benfica

2006-07 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer olmuştur. 2010-11 sezonunun ilk yarısında flash transfer yapan Chelsea kulübü Fernando Torres'in ardından, 25 milyon Euro ve Sırbistanlı defans oyuncusu Nemanja Matic karşılğında Portekiz şampiyonu Benfica'nın Avrupa'nın en çok gelecek vadeden defans oyuncusu olarak gösterilen David Luiz'i transfer etti. 23 Mayıs 2014 tarihinde, Chelsea ve Paris Saint Germain iki kulüp tıbbi ve kişisel açısından yaptığı anlaşma bekleyen Luiz için anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma, transfer penceresi 10 Haziran'da açtığında yer alacağını, bir defans oyuncusu için € 50 milyon euroluk rekor bir ücret karşılığında transfer olduğu bildirildi. 2 kez Brezilya U-20 forması giyen David Luiz, 2010 yılından itibaren Brezilya millî takım formasını giymektedir.

Brezilya millî takımı ile 2011 Copa América ve 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır.

David Luiz hangi takımlarda oynadı?

Vitoria

Campeonato Baiano: 2005

Benfica

Primeira Liga: 2009-2010

Taça da Liga: 2009, 2010, 2011

Chelsea

Primeire Liga: 2016-2017

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2011-2012

UEFA Avrupa Ligi: 2012-2013

Paris Saint-Germain

Ligue 1: 2014-15, 2015-2016

Coupe de France: 2014-15

Bireysel

2010 - Primeira Liga'da yılın futbolcusu