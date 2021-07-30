David Luiz kimdir? David Luiz nereli? David Luiz kaç yaşında? David Luiz Adana Demirspor'da mı?
David Luiz kimdir? sorusu Adana Demirspor’un son transfer ettiği isimlerden olması sonrası merak edilir oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da oynayan Belhanda’yı renklerine katan Adana Demirspor, Balotelli ve Stambouli’den sonra şimdi de David Luiz renklerine kattığı söyleniyor. Peki David Luiz kimdir? David Luiz nereli? David Luiz kaç yaşında? David Luiz nerede oynadı?
Adana Demirspor transfere doymuyor. Belhanda, Balotelli, Svensson, Stambouli gibi isimleri renklerine dahil eden Adana Demirspor şimdi de, David Luiz transferi konusunda gündemde. Nico Schira, Süper Lig temsilcisinin taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Schira attığı tweette şu bilgiyi paylaştı: “Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız oyuncu David Luiz ile yıllık 4 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Adana Demirspor oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.” Peki ismi Adana Demirspor’ile anılan David Luiz kimdir? David Luiz nereli? David Luiz kaç yaşında? David Luiz nerede oynadı?
David Luiz kimdir?
David Luiz 22 Nisan 1987 tarihinde Diadema’da doğdu. Stoper ve sağ-sol bek mevkilerinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giymektedir.
David Luiz oynadığı takımlar
São Paulo FC
Futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başlayan David Luiz, 2001 yılına kadar bu takımın alt yapısında forma giymiştir.
EC Vitória
2002 yılında Vitória kulübüne transfer olmuş 2005 yılına kadar alt yapıda, 2006-2007 yılları arasında Brezilya'nın ikinci ligi olan Série B (Brezilya)da forma giymiştir.
Benfica
2006-07 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer olmuştur. 2010-11 sezonunun ilk yarısında flash transfer yapan Chelsea kulübü Fernando Torres'in ardından, 25 milyon Euro ve Sırbistanlı defans oyuncusu Nemanja Matic karşılğında Portekiz şampiyonu Benfica'nın Avrupa'nın en çok gelecek vadeden defans oyuncusu olarak gösterilen David Luiz'i transfer etti. 23 Mayıs 2014 tarihinde, Chelsea ve Paris Saint Germain iki kulüp tıbbi ve kişisel açısından yaptığı anlaşma bekleyen Luiz için anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma, transfer penceresi 10 Haziran'da açtığında yer alacağını, bir defans oyuncusu için € 50 milyon euroluk rekor bir ücret karşılığında transfer olduğu bildirildi. 2 kez Brezilya U-20 forması giyen David Luiz, 2010 yılından itibaren Brezilya millî takım formasını giymektedir.
Brezilya millî takımı ile 2011 Copa América ve 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır.
David Luiz hangi takımlarda oynadı?
Vitoria
Campeonato Baiano: 2005
Benfica
Primeira Liga: 2009-2010
Taça da Liga: 2009, 2010, 2011
Chelsea
Primeire Liga: 2016-2017
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2011-2012
UEFA Avrupa Ligi: 2012-2013
Paris Saint-Germain
Ligue 1: 2014-15, 2015-2016
Coupe de France: 2014-15
Bireysel
2010 - Primeira Liga'da yılın futbolcusu