David Julius kimdir? David Julius nerelidir? David Julius kaç yaşında?

Dünyanın en önemli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü'nün 2021 yılındaki sahibi belli oldu. 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığı açıkladı.

David Julius kimdir?

David Julius Kasım 1955 tarihinde ABD'de doğdu. Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyologdur. San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesördür ve Yaşam Bilimleri ve Tıp alanında 2010 Shaw Ödülü'nü ve Yaşam Bilimlerinde 2020 Atılım Ödülü'nü kazanmıştır. 2021'de Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

David Julius araştırmaları

1997'de Julius laboratuvarı , acı biberlerde onları "sıcak" yapan kimyasal olan kapsaisin'i algılayan reseptör olan TRPV1'i klonladı ve karakterize etti. [6] Dikkat çekici bir şekilde, TRPV1'in zararlı ısıyı da tespit ettiğini bulmuşlardır.