David Card kimdir? Nobel 2021 Ekonomi ödülü sahibi David Card nereli?

David Edward Card kimdir? 1956 Kanada doğumlu David Card, California Üniversitesi, Berkeley'de Ekonomi Profesörü. Joshua Angrist ve Guido Imbens ile birlikte 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. 1990'ların başında Card, o zamanki Princeton Üniversitesi'nden meslektaşı Alan B. Krueger ile birlikte, ekonomistler arasında yaygın olarak kabul edilen inancın aksine, New Jersey'deki asgari ücret artışının fast food işlerinin azalmasına neden olmadığını bulmasıyla büyük ilgi gördü. Card, lisans derecesini 1978'de Queen's Üniversitesi'nden ve doktora derecesini aldı. Orley Ashenfelter danışmanlığında "Uzun vadeli iş sözleşmelerinde endeksleme" başlıklı doktora tezini tamamladıktan sonra 1983 yılında Princeton Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

David Card çalışmaları

Card, kariyerine 1982'den 1983'e kadar İşletme Ekonomisi alanında Yardımcı Doçent olduğu Chicago Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde başladı. Berkeley'e taşınmadan önce 1983'ten 1997'ye kadar Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. 1988'den 1992'ye kadar Card, Çalışma Ekonomisi Dergisi'nin Yardımcı Editörlüğünü yaptı ve 1993'ten 1997'ye kadar Econometrica'nın yardımcı editörlüğünü yaptı. 2002'den 2005'e kadar The American Economic Review dergisinin yardımcı editörlüğünü yaptı.