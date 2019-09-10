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"Davete elbette ki katılacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "(Cumhurbaşkanının daveti) İş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da..."

10 Eylül 2019 Salı 12:33
"Davete elbette ki katılacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katılacağını belirterek, "İş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da..." dedi.

İmamoğlu, İBB ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Kırtasiye Seti Dağıtım" etkinliğinde katıldı. toplumun en önde bireylerinin öğretmenler olmasını istediğini söyledi.

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, bir eğitimcinin spor alanlarının eksikliği yönündeki tespitine, "Bahçeniz küçük. Buraya bir spor salonu olmaz ama hızlıca modern bir spor alanı oluşturmak adına arkadaşlarımızı bilgilendiriyorum." yanıtını verdi.

Öğretmenlerle görüşmesinin ardından, sınıfları ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenleriyle fotoğraf çektiren İmamoğlu, "Okulunuza kitap hediye edeceğim. Öğretmenleriniz en çok kitap okuyanları tespit edecek ve ben en çok kitabı kim ya da kimler okuduysa onları misafir edeceğim." dedi.

- Cumhurbaşkanına teşekkür

İmamoğlu, okuldan çıkışında gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Büyükşehir Belediye başkanını Ankara'ya davet etti. Gidecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, bütün Büyükşehir Belediye başkanlarıyla, sanıyorum belediyelerin sorunlarını konuşmak için ya da tartışmak üzere bir toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette şehrimizin, aslında bütün büyükşehirlerimizin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Dediğim gibi, biz, devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişkiden yanayız. Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla iş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ederim."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:33
  1. Cumhurbaşkanı daveti
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kırtasiye Yardımı
  4. Yenibosna

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