Dâvâya sahip çıkma vakti!

Ali Şahin Okur Postası Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor bizler yatamayız..

Yatarsak bunun vebali çok ağır olur. Allah’a hesap veremeyiz. Bu dava yalnız reisin davası değil, vatanını, bayrağını, seven herkesin davası ancak çok işimiz çok kahramanlarımız var. Bunların makam çıkar diye bir dertleri yok.

Bunlar vatana sevdalı, heryerde korkmadan çekinmeden davasını savunan isimsiz kahramanlar ancak üzülerek söylüyorum çok duyuyorum dava adına gittikleri kapılar açılmıyor.

Ne yazık ki dikkate bile alınmıyor. İşte o kahraman orda yıkılıyor, bütün şevki de kırılıyor. Allah aşkına bu asil millete tepeden bakmayın.

Bizim liderimiz halkla yüzleşen görüşen dertleşen ben bu millete hizmetkarım diyen tek lider örnek alın. Lütfen artık bunu görün.

Boğazda yatları katları olan Türkiye’nin kaymağını yiyen vatanına bayrağına ihanet eden hain soysuzlar sizin derdiniz ne!

Karnı aç ayağı çıplak vatan için şehit olan sizler zevk safa içinde yaşıyorsunuz. Merak ediyorum sizler kimin çocuklarısınız. Allah korusun vatan işgal olsa beni kestikleri gibi seni de hain diye af etmeyecekler. Hainlikte ısrar ederseniz, Allah’ın, şehitlerin laneti sizin üzerinize olsun..