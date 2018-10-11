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ABD'den "Brunson" açıklaması: Serbest kalmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ajan Brunson'ın serbest bırakılmasının Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli bir adım olacağını kaydetti.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:14
ABD'den "Brunson" açıklaması: Serbest kalmalı

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan ABD’li ajan Andrew Brunson’a ilişkin görülen davanın 4. duruşması yarın görülecek.

Washington bu duruşmada Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyor.

 "Serbest kalmalı..."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rahip Brunson’un yarınki duruşmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Pompeo, "Serbest bırakmak yapılacak en doğru şey olur. Bırakılması Türk-Amerikan ilişkileri açısından da önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:14
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