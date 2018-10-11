Davaya bir gün kala Amerika'dan Brunson açıklaması

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Brunson’a ilişkin görülen davanın 4. duruşması yarın görülecek.

Washington bu duruşmada Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyor. Bu konuda iyimserlik hakim.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rahip Brunson’un yarınki duruşmasına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Pompeo, "Serbest bırakmak yapılacak en doğru şey olur. Bırakılması Türk-Amerikan ilişkileri açısından da önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

