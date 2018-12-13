THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dava ve soruşturmalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek

Cumhurbaşkanlığının "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda, soruşturma ve yargılamalarda belirlenen hedef sürelerin vatandaşlara bildirilmesi de yer aldı- Eylem planına göre, suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışmalarla suçla daha etkin mücadele sağlanacak, yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak

13 Aralık 2018 Perşembe 16:33
Dava ve soruşturmalardaki hedef süreler vatandaşa bildirilecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığının "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda, soruşturma ve yargılamalarda belirlenen hedef sürelerin vatandaşlara bildirilmesi de yer buldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda Adalet Bakanlığınca yargıdaki yeni düzenlemeler ve çalışmalar da sıralandı.

Eylem planına göre, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kamuoyuna duyurulacak, yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.

Soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef süreler, vatandaşlara bildirilecek. Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

Uyuşmazlıkların daha etkin ve kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasına başlanacak, bazı tüketici davalarına zorunlu arabuluculuk getirilecek.

Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik çalışmalarla suçla daha etkin mücadele yapılacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulaması değerlendirilerek, daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini daha da kısaltacak hükümler getirilecek.

Adli tıp hizmetlerinin yaygınlaştırılması kapsamında insan kaynakları kapasitesi artırılacak, DNA incelemesi yapılan il sayısı 7'den 9'a çıkartılacak.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin artırılmasıyla vatandaşların adalet hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak. Hakim ve savcıların meslek içi ve meslek öncesi eğitimi, akademik bir yaklaşımla yeni kurumsal yapılandırılmaya kavuşturulacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:33
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. ikinci 100 Günlük Eylem Planı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!
    1. Operasyonlarda ele geçirilen silahları..
    2. Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu..
    3. “Girişimcilikte yeni bir çıkış..
    4. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım..
    5. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    6. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu..
    7. Başkentte karla mücadele
    8. Altın fiyatları
    9. Özel sektörde 200 bin kişi istihdam..
    10. Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca..
    11. Pilot üniversite projeleriyle ilgili..
    12. Kimlik kartı ve sürücü belgesinde..
    13. Skrtel, sorulan soruya çok kızdı: Sizi..
    14. 'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye..
    15. FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası
    16. Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması!..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    18. 408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda..
    19. Döviz kurları
    20. Balıkesirspor Baltoklu futbolcular,..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!