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Başkan Erdoğan'ın Tezcan'a açtığı dava sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın aleyhine açtığı tazminat davasında karar çıktı. Tezcan Erdoğan'a 30 bin TL ödeyecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:10
Başkan Erdoğan'ın Tezcan'a açtığı dava sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "faşist diktatör" ifadesi için 30 bin TL'lik manevi tazminata mahkum edildiğini bildirdi.

Erdoğan'ın avukatı Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Bülent Tezcan aleyhine 'faşist diktatör' dediği için açtığımız manevi tazminat davasında, mahkeme 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edenler, konumu ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:10
  1. Aydın
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. bülent tezcan
  4. Dava

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  • Hakkı çavdarHakkı çavdar5 sa önce
    Sıkıntı yok bülent bey 30binlira nedirki sizin için çerez oarası taş atıp kolunuzmu ağrıdı aslında işiniz çokda kolay deyil kolaymı millet memleket için didinen birine iftira etmek.adam öleceğini anlayınca oğluna oğlum ahırdaki sarı öküzü sat cenazeme harca der oğl itirazeder baba kara öküz daha fazlaeder der baba hayır oğlum sarı öküzü çalarken nezahmet çekdiğmibilirmisin enhelal malım sarıöküz der bülent bey çok enteresan deyilmi milletin parasını milleti mahvetmeye harcadığınızıntabiki farkındasınız yiyin aslanım yiyin patlayınca çatlayıncaya kadar yiyin gidince görürsünüz.
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