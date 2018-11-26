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Dava sonuçlandı! FETÖ'nün sözde il ablasına 15 yıl hapis

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün sözde il ablası Yıldız Aydın, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:40
Dava sonuçlandı! FETÖ'nün sözde il ablasına 15 yıl hapis

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada "silahlı terör örgütü yöneticisi" suçlamasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce örgütün yurtlarında çalışan ve sözde "il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Yıldız Aydın ve avukatı katıldı.

Aydın, savunmasında, "Nursel" kod adıyla örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ilçe sorumlularına bu programı kullanmaları için talimat verdiği, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ve tanık beyanlarında kendisinin FETÖ'nün Kırşehir'deki "il ablası" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Örgütün kapatılan yurtlarında çalıştığı ileri sürüldü

Tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, ByLock kullanmadığını, kimseye bu programı kullanmaları için talimat vermediğini, sadece örgütün kapatılan yurtlarında çalıştığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldız Aydın'ı "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:40
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  2. FETÖ/PDY
  3. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi
  4. il ablası
  5. Yıldız Aydın
  6. Nursel
  7. ByLock
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