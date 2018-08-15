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FETÖ'cü Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin Sakarya'da görülen davasında 222 sanık içerisinde yer alan eski albaylar Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:21
FETÖ'cü Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan 86'sı tutuklu toplam 222 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen davada darbeyi yönettiği iddia edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'a ve Sakarya eski merkez komutanı Albay Ahmet Üzer'e, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:21
  1. Sakarya
  2. Ahmet Üzer
  3. Uğur Coşkun
  4. FETÖ
  5. Ferizli Spor Salonu

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