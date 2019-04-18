Dava arkadaşları Ülkücü Şehit Şaban Bozkurt’u mezarı başında andı Aydın’ın Çine ilçesinde 17 Nisan 1977 günü 42 yıl önce camiden çıkarken karşıt görüşlü grubun bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan Şaban Bozkurt, dava arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Aydın’ın Çine ilçesinde 17 Nisan 1977 günü 42 yıl önce camiden çıkarken karşıt görüşlü grubun bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan Şaban Bozkurt, dava arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. Şehitlerin ruhuna Kur’an-ı kerim okunup duaların edildiği anma etkinliğinde bir yandan duygusal anlar yaşanırken diğer yandan da 42 yıllık anılar tazelendi.

Şaban Bozkurt’un meftun bulunduğu İncirliova İlçesi’ne bağlı Beyköy mahallesindeki mezarı başında gerçekleştirilen anma etkinliğine Şaban Bozkurt’un arkadaşları Recep Taner, Güngör Türk, Murat Saltık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda arkadaşı katıldı.

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