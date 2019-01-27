0553 313 94 23

Necdet Sevim dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün Hakk’a yürüyen, merhum Erbakan’ın dava arkadaşlarından Necdet Sevim, dün Çatalca’da dualarla defnedildi. Mütedeyyin kesimin önde gelen isimlerinden dava adamı Sevim’in, Çatalca Örencik Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazına, aralarında Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nun da bulunduğu dost, arkadaş ve sevenleri katıldı.

27 Ocak 2019 Pazar 11:39
Necdet Sevim dualarla son yolculuğuna uğurlandı

 Haber Merkezi 

Kapatılan Refah Partisi’nde İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan ve bir dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcılığı yapan Necdet Sevim dualarla defnedildi. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile de yakın mesaisi olan ve İslami camianın önde gelen kanaat önderlerinden biri olan Sevim, hayırsever kişiliğiyle biliniyordu. Vatanına, milletine, dinine ve devletine bağlı binlerce gencin yetişmesinde büyük emek sahibi olan Sevim, bir vakıf insanıydı. Ömrünü İslam davasına adayan Sevim’in naaşı, dün Çatalca Örencik Köyü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örencik Köyü’ndeki kabristanda ebedi istirahatgahına defnedildi. Önceki gün Hakk’a yürüyen Sevim’in cenaze namazına Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:39
  1. Refah Partisi
  2. İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
  3. İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcılığı yapan Necdet Sevim
  4. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  5. Prof. Dr. Necmettin Erbakan
  6. İslam davası
  7. Çatalca Örencik Köyü Camii
  8. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  9. Akit Medya Grubu
  10. Mustafa Karahasanoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP oy pusulası yeri öğrenme 2019 yerel seçim
    1. CHP oy pusulası yeri öğrenme 2019..
    2. En uygun yemek vakti
    3. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    4. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    5. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    6. Saç uzatmak sünnet midir?
    7. Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası..
    8. İran'dan "halkın itirazlarına kulak..
    9. Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde..
    10. Velî (evliyâ) kimdir?
    11. Aboubakar Kamara'dan Yeni..
    12. Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak..
    13. Çocuk terbiyesini öğreten bir Peygamber
    14. Partilerin oy pusulasındaki yeri belli..
    15. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    16. Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu..
    17. Tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar..
    18. Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da..
    19. Organize İşler 2 ne zaman vizyona..
    20. İnanç karşıtı câmi düşmanlarının..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!