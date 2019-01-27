Necdet Sevim dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Haber Merkezi

Kapatılan Refah Partisi’nde İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan ve bir dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdür Yardımcılığı yapan Necdet Sevim dualarla defnedildi. Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile de yakın mesaisi olan ve İslami camianın önde gelen kanaat önderlerinden biri olan Sevim, hayırsever kişiliğiyle biliniyordu. Vatanına, milletine, dinine ve devletine bağlı binlerce gencin yetişmesinde büyük emek sahibi olan Sevim, bir vakıf insanıydı. Ömrünü İslam davasına adayan Sevim’in naaşı, dün Çatalca Örencik Köyü Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örencik Köyü’ndeki kabristanda ebedi istirahatgahına defnedildi. Önceki gün Hakk’a yürüyen Sevim’in cenaze namazına Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı.