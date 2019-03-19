KASTAMONU (AA) - Araştırmacı-yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun barışın ve kardeşliğin olduğu, kavganın ve kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı bir Türkiye hayali vardı." dedi.

Orta Doğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla tanınan Öznur, Alperen Ocakları Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Grand Moni Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dava Adamı Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nda Çanakkale ve 57. Alay ruhu olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun birlikte bir Türkiye hayali olduğunu ifade eden Öznur, "Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si ile Sünni'si ile bir hayalim var diyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun barışın ve kardeşliğin olduğu, kavganın ve kaosun olmadığı, çatışmanın olmadığı bir Türkiye hayali vardı. O hayalini defnedileceği gün Türkiye'yi bir araya getirerek yaptı." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Azerbaycan'da, Ermenilere karşı mücadele verdiğini belirten Öznur, "Muhsin Yazıcığlu 1993'te Azerbaycan'da, Bakü'de cephedeydi. Rusya'nın desteklediği Ermeni çeteler Hocalı’da katliam yapmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu Hocalı katliamından sonra Elçibey ile birlikte Bakü'de cephedeydi. Sırplar, Bosna'da katliam yaparken bu ülkede bir liderin sesi çıkıyordu o da Muhsin Yazıcıoğlu idi. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı mücadele ve cefa ile geçti." ifadesine yer verdi.

Batı'nın Türk ve Müslümanlara düşman olduğunu söyleyen Öznur, şöyle devam etti:

"15 Mart'ta Yeni Zelenda'da ırkçı faşist çeteler katliam yaptı. 50 Müslümanı şehit eden o aşağılık katil ırkçı faşist köpek Bosna ve Kosova'da Müslümanlara yönelik katliamlarda başrolde olanları örnek aldığını söylüyor. İslam düşmanı, Türk düşmanı Sırp kasapları örnek alıyor. Amerika ve Batı'daki Türk düşmanlığının, İslam düşmanlığının geldiği nokta bu. İslam'ı ve Türkleri hedef alıyorlar. Batı ve Amerika'da İslam deyince Türkler, Türkler deyince İslam akla geliyor."

Yazıcıoğlu'nun her zaman milletini düşündüğünü dile getiren Öznur, şunları kaydetti:

"Muhsin Yazıcıoğlu milletin vicdanıydı, Türkiye'nin çimentosuydu. Ülkesine, milletine, devletine hizmet yolunda Keş Dağları'nda şehit düştü. 12 Eylül döneminde Muhsin başkan Anadolu'yu karış karış gezdi. Herkes ona ulaşmak istiyor. Şehit aileleri ona ulaşmak istiyor. Neden ona ulaşmak istiyorlar çünkü Muhsin Yazıcıoğlu bir güvendi, itimattı. Her zaman söylüyorum geleceği Yezitler değil geleceği Muhsinler yazacaktır. Geleceği zalimler değil Anadolu çocukları yazacaktır."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1990'lı yılların başında Batı'nın Orta Doğu'da hayata geçirmek istediği oyununu fark ettiğini vurgulayan Öznur, bu konuda siyasi parti liderlerini uyardığını söyledi.