Da’vâ adamı
Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Da’vâ adamı" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.27 Aralık 2018 Perşembe 12:55
Ahmet Feyzioğlu
Cumhur ittifâkında “yerli-millî” liderler
Milletinin önünde “ölümüne” giderler!
Halkın her bir ferdinden fazla bedel öderler
Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.
*
“Himmetin” dört atlısı –ancak- gölge ederler;
Çünkü kendilerini “dış mihraklar” güderler…
Devletine, halkına ters düşene ne derler?
Onlar, cumhuru sevmez; cumhur, onları sevmez.
*
İktidara güç verir; basîreti, imânı;
Tünel, yol, köprü, kanal; dev bir hava limanı…
Ülkenin hizmetine kullanıyor zamanı;
Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.
*
Dünya mazlûmlarını kucaklıyor kolları,
“Topyekûn” duacıdır Hakk’ın nâçar kulları!
Ensârla muhâciri birleştirir yolları;
Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.
On Beş Temmuz gecesi “iblîs” zırhlı, kanatlı!
Kurşun askerleri var –arkasında- dört atlı.
On Yedi Aralıklı, Yirmi Sekiz Şubatlı…
Onlar, cumhuru sevmez; cumhur, onları sevmez.
*
Göklerde ATAK, SİHA; menzil aşan füzeler,
Deryâda destroyerler, fırkateynler yüzeler…
Kültürün hizmetinde: Kitaplıklar, müzeler
Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.
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