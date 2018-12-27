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Da’vâ adamı

Gazetemiz okurlarından Ahmet Feyzioğlu, "Da’vâ adamı" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:55
Da’vâ adamı

Ahmet Feyzioğlu

Cumhur ittifâkında “yerli-millî” liderler

Milletinin önünde “ölümüne” giderler!

Halkın her bir ferdinden fazla bedel öderler

Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.

*

Himmetin” dört atlısı –ancak- gölge ederler;

Çünkü kendilerini “dış mihraklar” güderler…

Devletine, halkına ters düşene ne derler?

Onlar, cumhuru sevmez; cumhur, onları sevmez.

*

İktidara güç verir; basîreti, imânı;

Tünel, yol, köprü, kanal; dev bir hava limanı…

Ülkenin hizmetine kullanıyor zamanı;

Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.

*

Dünya mazlûmlarını kucaklıyor kolları,

Topyekûn” duacıdır Hakk’ın nâçar kulları!

Ensârla muhâciri birleştirir yolları;

Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.

 

On Beş Temmuz gecesi “iblîs” zırhlı, kanatlı!

Kurşun askerleri var –arkasında- dört atlı.

On Yedi Aralıklı, Yirmi Sekiz Şubatlı

Onlar, cumhuru sevmez; cumhur, onları sevmez.

*

Göklerde ATAK, SİHA; menzil aşan füzeler,

Deryâda destroyerler, fırkateynler yüzeler…

Kültürün hizmetinde: Kitaplıklar, müzeler

Bunlar, cumhuru sever; cumhur, bunları sever.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:55
  1. Ahmet Feyzioğlu
  2. Cumhur ittifâkı
  3. yerli-millî
  4. ATAK
  5. SİHA

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