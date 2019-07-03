DAÜ öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

DAÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasında bölge finallerine kalma başarısı gösterdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
DAÜ öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmasına iki proje ile katılıp, her iki proje de Kayseri’de yapılacak bölge finallerine kalma başarısı gösterdi. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen final yarışmasında DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul’un danışmanlığı ve yönetiminde, öğrenciler Yağmur Tatlı, Yaser Khaled Al-Najjer, Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem’in “GetYourDorm” başlıklı gruplarıyla gerçekleştirdikleri “Çevrimiçi Yurt Rezervasyon Sistemi” projesi, değerlendirme jürisi üyelerine yapılan sunuşlar sonrasında büyük başarı göstererek yarışmada ikinciliği elde etti.

Günün Özeti

  1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
  2. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi
  3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  4. 2242 Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması
  5. Kayseri Erciyes Üniversitesi
  6. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Çelik Ertuğrul
  7. Yağmur Tatlı
  8. Yaser Khaled Al-Najjer
  9. Mohammed Abdulwahab Al-Hakeem
  10. GetYourDorm
  11. Çevrimiçi Yurt Rezervasyon Sistemi

Günün Özeti

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