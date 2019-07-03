Datçalılar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta açıklama yaptı
Datça’nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:12
Datça’nın Kızlan Mahallesi yol kavşağında sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, kavşakta toplanan açıklama yaptı.
Datça- Marmaris karayolunun 10’uncu kilometresinde yer alan Kızlan Mahallesi girişindeki Kızlan Kavşağı’nda, dün iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Daha önce aynı yerde birçok kazanın meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, son kazayla birlikte tepkilerini dile getirmek için bugün kavşakta bir araya geldi.
Yaşanan kazaları protesto eden grup, yetkililerden bu kavşağın düzenlenerek kazaları en aza indirilmesi için çözüm üretmelerini istedi. Kavşakta sürekli kaza yaşandığını kaydeden vatandaşlar, cep ya da trafik ışığı konulmasını istedikleri dilekçelerini Datça Kaymakamlığına vermek üzere imzaladı.
Mahalleli adına konuşan Doğan Can, "Meydana gelen yaralamalı ve ölümlü trafik kazalar nedeniyle mahalle girişine acilen trafik ışıklarının konulması ya da araç dönüşleri için cep yapılması gerekiyor. Bu ihtiyacın bir an önce hayata geçirilmesi şart oldu. Önlem alınmaması durumunda kazalar devam edecektir’’ dedi.
Alkışlar eşliğinde tepkilerini dile getiren vatandaşlar, Datça Kaymakamlığına verilmek üzere hazırlanan dilekçeye imza attıktan sonra sessizce dağıldı.
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