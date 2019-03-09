Datça’da pazarcı esnafı örgütlenme kararı aldı
Datça pazarında sebze meyve ve giysi satışı yapan pazarı esnafı, sorunlarını yetkililere daha iyi anlatabilme ve çare bulma amacıyla Datça Knidos Pazarcılar Derneği çatısı altına örgütlendi.09 Mart 2019 Cumartesi 20:55
Datça pazarında sebze meyve ve giysi satışı yapan pazarı esnafı, sorunlarını yetkililere daha iyi anlatabilme ve çare bulma amacıyla Datça Knidos Pazarcılar Derneği çatısı altına örgütlendi.
Datça Knidos Pazarcılar geçici Dernek Başkanı Hülya Çakmakoğlu, derneğin tanıtım toplantısında faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çakmakoğlu, “Datça Knidos Pazarcılar Derneği 04 Mart 2019 tarihindefiilen kurulmuştur. Datçahalkına Pazarcılar esnafına hayırlı olması dileğiyle başladığı konuşmasında derneğimiz7 kişiden oluşmakta başkanlığına şimdilik yönetim kurulu oluşturup genel kurul yapılıncaya kadar benHülya Çakmakoğlu, Sema Gönül, Kezban Evci, Müge Odabaş, Mine Dişlioğlu, İmdat Çamur, Enver Aydın Derneğimizin, pazarcılar esnafının daha iyi şartlarda çalışıp ekonomiye katkıları olması, üyelerimizin dahaiyi şartlarda çalışması, pazarımızın canlanması için mücadele vereceğimiz derneğimize, Datça halkından, Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, tüm başkan adaylarından, meclis üyelerinden, Aday adaylarından, muhtar ve muhtar adaylarımızdan, pazarcı esnafımıza destek olmalarını bekliyoruz.
Pazarcı arkadaşlarımızın da bize destek olmalarını ve derneğimize üye olmalarını bekliyoruz. Datça’mıza, pazarımızla beraber ekonomik olarak canlılık getirmek için çalışacağız. Kadınlarımıza istihdam oluşturmak, geçmişte kalan Datça’ya ait el sanatlarını yeniden işler hale getirip turizme katkıda bulunacağız. Tüm Datça halkının desteklerinizi bekliyoruz saygılarımızla’’ dedi.
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