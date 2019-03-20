Datça’da ölü caretta caratta bulundu MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, liman bölgesinde ölü bir caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, liman bölgesinde ölü bir caratta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Datça’nın Karaköy Limanı’na bu sabah gelen vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Öldüğü anlaşılan caretta carettanın, baş ve boyun bölgesinde yaraların bulunduğu tespit edildi.

Ölen deniz kaplumbağasının, limanı kullanan feribot veya teknelerin pervanesine çarparak ölmüş olabileceği iddia edildi.

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