0553 313 94 23

Datça’da makilik yangını sürüyor

Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalene rağmen şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamadı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
Datça’da makilik yangını sürüyor

Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalene rağmen şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamadı.


Yangına gündüz saatlerinde havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, havanın kararması sonrası yer ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Tamamen makilik alanda ilerleyen yangın rüzgar ile yönünü denize çevirdi.


Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 13 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor. Verici tepesinden denize doğru ilerleyen yangının Palamütbükü yerleşim birimine sıçramaması için ekipler alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.


Yangına müdahale eden arazöz ve itfaiyelerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin su tankerleri de bölgede bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'e geliyor! Erken emeklilik için yeni fırsat
    1. Meclis'e geliyor! Erken emeklilik için..
    2. Mangal yerine evi yakıyorlardı
    3. Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu!
    4. Gürcistanlılar ‘Özgürlük Yürüyüşü’..
    5. Cinayet zanlısı nişanlısının babası..
    6. Datça’da makilik yangını sürüyor
    7. Kremlin'den şaşırtan açıklama:..
    8. Adıyaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    9. ABD'den geri adım! Trump ve Şi Cinping..
    10. Beşiktaş ve F.Bahçe onun için..
    11. Sivas’ta trafik kazası 2’si ağır 3..
    12. Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak..
    13. Kur'an'ın arkasına saklanan HDP'li..
    14. IKBY yeni Başkanı Bağdat’a ilk..
    15. 2019 Avrupa Oyunları
    16. MSB: “10 numaralı Gözlem Noktasına 3..
    17. Türkmen siyasetçi Suriye Geçici..
    18. Yüzlerce turistin gözü önünde silahlar..
    19. Kocaeli'de denize giren kişi kayboldu
    20. "Başrolde Emel Sayın" konserleri başladı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı