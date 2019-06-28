Datça’da 30 kadına hijyen eğitimi verildi Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği’nin (KİGDER) Datça Belediyesi destekleri ile yürüttüğü “Kadın Üretici Pazarı” projesi kapsamında 30 kadına hijyen eğitimi verildi.

Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği’nin (KİGDER) Datça Belediyesi destekleri ile yürüttüğü “Kadın Üretici Pazarı” projesi kapsamında 30 kadına hijyen eğitimi verildi.

Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği’nin Datça Belediyesi destekleri ile yürüttüğü “Kadın Üretici Pazarı” projesi kapsamında 30 kadına, Gıda Mühendisleri İlke Curacı ve Ebru Oğuz Curacı tarafından hijyen eğitimi verildi. Pazartesi günleri pazar yerinde açtıkları stantlarda ev ürettikleri ürünleri satan kadınlara, üretim sırasındaki uymaları gereken kurallar, gıda konusunda toplum sağlığını tehdit eden faktörler, hangi ürünleri üretip satabilecekleri konusunda eğitim verildi. Eğitim sonrasında 30 kadına eğitime katılım belgesi verildi.

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