Datça’da 20 hektar yeşil siyaha döndü

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. Üç kola ayrılan ve 12 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Datça’da dün saat 16.00 sıralarında Palamutbükü Limantepesi mevkiinde televizyon vericilerinin olduğu bölgede yangın çıktı. Başlangıç noktasından sonra Marin ve Limantepesi yönlerine ikiye ayrılan yangının vericilerin olduğu bölgedeki kısmı denize ulaştığı için söndürüldü. Marin bölgesine yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü istikametine geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada etkili olan yangının çember içerisine alınması için yoğun çalışma yapıldı. Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) gibi yüzlerce gönüllünün katıldığı çalışmalarda yangın 12 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Başlangıç noktasından sonra üç kola ayrılan ve 12 saatte kontrol altına alınan yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü yangında halen devam eden soğutma çalışmalarına günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden destek verildi.