Datça’da 13 göçmen yakalandı Muğla Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radar timi tarafından Datça’nın Emecik bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yasa dışı yollardan kaçma hazırlığında olan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan kontrollerde 13 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

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