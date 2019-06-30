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Datça’da 11 saattir devam eden yangında kasıt şüphesi

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 11 saatin ardından henüz kontrol altına alınmadı.

30 Haziran 2019 Pazar 03:44
Datça’da 11 saattir devam eden yangında kasıt şüphesi

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 11 saatin ardından henüz kontrol altına alınmadı. 3 kola ayrılan yangın 2 bölgede devam ederken, 5 hektardan fazla alana zarar veren yangında kasıt olduğu iddia edildi.



Datça’da saat 16.00 sıralarında Palamutbükü Limantepesi mevkiinde televizyon vericilerinin olduğu bölgede başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Başlangıç noktasından sonra Marin ve Limantepesi yönlerine ikiye ayrılan yangının vericilerin olduğu bölgedeki kısmı denize ulaştığı için söndürüldü. Marin bölgesinde yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü yönüne geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada devam eden yangının çember altına alınması için yoğun çalışma yapılıyor.


Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 30 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor. Yangına ilk müdahaleyi yapan Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) gibi yüzlerce gönüllünün katıldığı çalışmalarda, yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alınması hedefleniyor.



Kasır şüphesi vatandaşı üzdü


Öte yandan, şu ana kadar 5 hektardan fazla alana zarar veren yangını söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, yangının ilk başladığı bölge olan Limantepesi vericiler bölgesinde, yapacağı otel için ruhsat alamayan büyük bir arazi sahibi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.



Datça Kaymakamlığına vekalet eden ve çalışmaları yerinde izleyen Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ise, “Palamutbükü’nde akşamüzeri başlayan yangına müdahale devam ediyor. Orman ve belediye ekiplerinin yanı sıra özel tankerler ve vatandaşlarımızın yardımıyla çalışmalar sürüyor. Tüm ekipler canla başla çalışıyor. Arazi koşulları sarp ve zorlu ancak yoğun şekilde çalışma devam ediyor. Ekiplerden aldığımız son bilgilere göre gelişmeler olumlu yönde” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 03:44
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