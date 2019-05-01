Datça’da 1 Mayıs kutlamaları MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Datça’da Şenkaya Kavşağında başlayan yürüyüş, ana caddenin kapalı olması nedeniyle bir üst sokaktan devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan konuşmalarla devam etti. Yürüyüşe çok sayıda vatandaşın yanı sıra Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve CHP İlçe Başkanı Aytaç Kurt katıldı.

Yürüyüş yolunda polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikler, olaysız bir şekilde sona erdi.

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