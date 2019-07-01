Datça yangını elektrik tellerinden çıkmış Muğla’nın Datça ilçesinde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan makilik yangınının çıkış nedeni elektrik telleri olarak açıklandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan makilik yangınının çıkış nedeni elektrik telleri olarak açıklandı.

Datça’nın Palamükbükü mahallesinde Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında verici istasyonunun bulunduğu tepe üzerinde çıkan yangın gece boyunca devam etmişti. Makilik alanda çıkan yangın sonrası Datça İlçe Jandarma ve Orman ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangına verici istasyonuna giden elektrik tellerinin sebep olduğu açıklandı. Yangında 20 hektar makilik alan yanmıştı.

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