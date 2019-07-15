Datça protokolü 15 Temmuz’da şehitleri ziyaret etti MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde şehit Ersoy Yorulmaz’ın kabri ziyaret edildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde şehit Ersoy Yorulmaz’ın kabri ziyaret edildi.

Datça’da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü anma etkinlikleri kapsamında, Yaka Mahallesi Kabristanında bulunun şehit Ersoy Yyorulmaz’ınkabri ziyaret edildi.Ziyarete ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, Belediye Baskanı Gürsel Uçar, Garnizon Komutan Vekili Üstteğmen Adem Köse, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, şehidin ailesi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.