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Darwin müzikali İngiltere'de yasaklandı

İngiltere'de bir okul, altı öğrenci velisinin şikayeti üzerine Charles Darwin'i anlatan müzikali iptal etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:44
Darwin müzikali İngiltere'de yasaklandı

Bilim tarafından çürütülen Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin'in hayatını ve evrimi anlatan "Darwin Rocks" aldı müzikal, Darwin'in anavatanı İngiltere'deki bir okulda tartışma meydana getirdi. 90 öğrenci tarafından sahnelenmesi planlanan müzikalin, çocuklarının bu performansta yer almasına izin vermeyeceklerini belirten bazı ailelerin şikayeti üzerine sahnelenmemesine karar verildi.

Müzikalden şikayetçi oldular

Üç ebeveyn, 19. yüzyılın evrim karşıtı figürlerinden papaz Samuel Wilberforce ile dalga geçtiğini ya da onu karikatürize ettiğini iddia ederek müzikalden şikayetçi oldu. Bu velilerden bazıları "hem Hristiyan hem bilim insanı olunamaz" mesajı verildiğini ileri sürdü. Bir diğer üç ebeveyn, müzikalde "uygunsuz" sözler içerdiği yönünde şikayette bulundu ancak performansın iptal edilmesini talep etmedi.

Musicline şirketi ise yaptığı açıklamada, müzikalin dini pratikleri yerine getiren bir Hristiyan olarak tanımlanan Steve Tiford tarafından hazırlandığını belirterek velilerin şikayetinin gerçekçi olmadığını söyledi. Musicline'ın açıklamasında 2017 yılından bu yana sahnelenen Darwin Rocks'ın bugüne kadar hiçbir şikayet almadığına da dikkat çekildi.

Okul, Darwin gösterisi yerine "geleneksel masallara dayalı bir müzikal" olarak tanımlanan "Porridge" performansını sergileyecek.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:44
  1. EKONOMİ
  2. Evrim teorisi
  3. Charles Darwin

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