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Darüşşafaka Tekfen, İsrail deplasmanında

- Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Maccabi FOX ile karşılaşacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:27
Darüşşafaka Tekfen, İsrail deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.

Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.05'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 20 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Maccabi FOX ise normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İsrail temsilcisi 73-71 kazanmıştı.


- Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 101. randevu


Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 100 maçı geride bıraktı.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında 58 maç yapan yeşil-siyahlı ekip, 26 galibiyet, 32 mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, 42 müsabakaya çıktığı iki numaralı kupada ise 27 galibiyet, 15 mağlubiyet gördü.

Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Öte yandan, Darüşşafa Tekfen ile Maccabi FOX, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İsrail temsilcisi 3, yeşil-siyahlı ekip ise 2 galibiyet aldı.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:27
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Maccabi FOX
  4. THY Avrupa Ligi

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