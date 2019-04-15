Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs'ta

İSTANBUL (AA) - Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 sınavı 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından olan Darüşşafaka'nın 26 Mayıs'taki sınavında başarılı olan öğrenciler maddi durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi almaya hak kazanacak.

Sınava kaydolmak için son tarih ise 20 Mayıs olarak belirlendi.

Darüşşafaka Sınavı, 26 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da 24 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.



