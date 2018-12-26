Darülaceze'den "dövize yatırım" açıklaması

Darülaceze'den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak bağış hesaplarında bulunan dövizi Türk lirasına çevirdiği aktarıldı.

Darülaceze Bülteninin eylül sayısında da bu işlemin haberleştirildiği ve kamuoyuna duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Kurumumuza Mart 2017 - Temmuz 2018 arasında yapılan bağışlar, Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyularak TL'ye çevrilmiştir." denildi.

Haberde yer alan, "Devlet millete 'dövizini bozdur' derken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Darülaceze'nin parasını dövize yatırdı" ifadesindeki gibi bir döviz alımının kesinlikle yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, verdiği hizmetin önemini bilen, ülkesini ve milletini seven, liyakat sahibi yöneticiler tarafından son derece şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Kurumumuzdaki tüm gelişmeler yayın organlarımız tarafından sürekli olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bir gazetenin web sayfasından yapmış olduğu yayında belirtilen tüm iddiaların asılsız olduğu, Darülaceze'nin 124 yıllık geçmişinde hiçbir şekilde dövize yatırım yapılmadığı kamuoyuna duyurulur."