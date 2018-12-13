Darülaceze sakinleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Darülaceze sakinleri oylamadan önce fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Oylamaya katılan sakinlerden 60 yaşında Celal Dere, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde fotoğrafları inceledi. Dere, "haber" kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" adlı fotoğrafına oy verdi.

Darülaceze sakinlerinden 68 yaşındaki Sevgi Can Danlı, yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük yaşlardan beri fotoğraf makinesi olduğunu ve fotoğraf çekmekten hoşlandığını dile getiren Danlı, tercihini "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları", "spor" kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı Akrabot" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Sakinlerden 82 yaşındaki Muharrem Yeşilpınar, "haber" kategorisinde foto muhabiri Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir Avuç An", "spor" kategorisinde Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" isimli fotoğrafını tercih etti.

Darülaceze'de yaşayan 66 yaşındaki Faruk Gülsoy, "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" isimli fotoğrafa oyunu kullandı.

70 yaşındaki Abdülreşit Rahmanoğlu da "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafını seçti.